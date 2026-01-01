Made in America
Made in America
Sarah Mathews geht einst mit sehr genauen Vorstellungen zur Samenbank: intelligent sollte der Spender sein, schwarz und nicht zu groß. Jahre später macht sie jedoch eine Entdeckung, die nicht mehr zu stornieren ist. Als ihre Tochter Zora bei einem Schulprojekt ihre Blutgruppe untersucht, stellt sie fest, dass etwas nicht stimmen kann. Recherchen führen zu einer schockierenden Wahrheit: Sie wurde zwar per Samenspende gezeugt, doch der biologische Vater entspricht nicht den Kriterien ihrer Mutter – es ist Hal Jackson, ein weißer, extrovertierter Gebrauchtwagenhändler, bekannt für schrille TV‑Spots und grenzenlosen Enthusiasmus. Hal ist ebenso verblüfft wie überfordert, als Zora vor ihm steht. Sarah dagegen möchte den Mann, den sie nie ausgewählt hätte, am liebsten wieder aus ihrem Leben verbannen. Doch während Zora versucht, ihre Identität neu einzuordnen, geraten Sarah und Hal immer wieder aneinander – bis zwischen Chaos, kulturellen Gegensätzen und unfreiwilliger Nähe überraschend neue Gefühle entstehen. Am Ende muss die ungewöhnliche Konstellation herausfinden, was Familie wirklich ausmacht.