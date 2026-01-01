Madeline
86 Min.Ab 0
Madeline
Paris in den 50er Jahren. Die abenteuerlustige kleine Waise Madeline lebt mit elf Altersgenossinnen in einer alten Villa, unterrichtet und behütet von der fürsorglichen Nonne Miss Clavel. Als der Besitzer des Internats das alte Gebäude verkaufen will, beschließen Madeline und ihr Freund Pepito, Sohn des spanischen Botschafters, diese Pläne zu durchkreuzen ...
Genre:Kinder, Tragikomödie
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH