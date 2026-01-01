Madre - Der Alptraum beginnt
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Madre - Der Alptraum beginnt
Als die schwangere Diana die mysteriöse Pflegekraft Luz einstellt, scheint sich ihr autistischer Sohn Martin endlich zu öffnen. Doch je mehr sich Luz in das Leben der Familie drängt, desto stärker wächst Dianas Misstrauen. Martin spricht plötzlich eine fremde Sprache – und Diana versteht kein Wort mehr. Was als Hilfe begann, wird zum Albtraum: Stimmen in der Nacht, verstörende Rituale, ein Gefühl der Ohnmacht. Diana beginnt zu glauben, dass Luz nicht nur ihr Kind verändert – sondern auch ihr ungeborenes. Ist sie paranoid – oder hat das Böse längst Einzug gehalten?
Genre:Drama, Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH