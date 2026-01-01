Mädelsabend
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Mädelsabend
Launige Komödie mit Elizabeth Banks, die in der Rolle der Meghan Miles den schlimmsten Tag ihres Lebens erlebt: Job und Freund weg, und nach einer durchzechten Nacht mit ihren Freundinnen Denise und Rose strandet sie ohne Hab und Gut in einem zwielichtigen Viertel. Ausgerechnet jetzt lockt die Chance auf den Traumjob als Nachrichtensprecherin! Ohne Auto, Handy und Geld beginnt ein irrwitziger Wettlauf gegen die Zeit ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© LEONINE Licensing AG