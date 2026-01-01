Männer des Gesetzes
Männer des Gesetzes
Texas, 1890. Staub wirbelt über die Schienen, als Marshal Howard Nightingale mit einem Zug voller Deputies und Fotografen durchs Land rollt. Sein Ziel: Ruhm, Macht – und der gefährlichste Bandit des Westens. Jack Strawhorn, Bankräuber und Gesetzloser, ist der Schlüssel zu Nightingales politischem Traum. Die Jagd beginnt mit Donnerhall und Pulverdampf, ein gnadenloser Ritt durch staubige Städte und endlose Ebenen. Doch im Westen ist nichts, wie es scheint. Als Nightingale den Outlaw endlich stellt, dreht sich das Spiel: Strawhorn schlägt zurück, nimmt den Marshal gefangen und stellt ihn vor die Augen der Männer bloß, die einst für ihn kämpften. Loyalität zerbricht, Colts sprechen lauter als Worte. In einem Land, wo Ruhm schneller stirbt als ein Sonnenuntergang, entscheidet sich, wer wirklich das Gesetz in Händen hält – und wer nur ein Narr im Schatten der Macht ist.