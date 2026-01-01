Magical Reef: The Islands of the Four Kings
53 Min.Ab 0
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Magical Reef: The Islands of the Four Kings
Tief unter den Wellen Indonesiens liegt ein verborgenes Paradies: die Korallenriffe von Raja Ampat – auch bekannt als die „Inseln der vier Könige“. Diese Dokumentation entführt die Zuschauer in eine der artenreichsten und farbenprächtigsten Unterwasserwelten der Erde. Inmitten bizarrer Formen, leuchtender Farben und eleganter Bewegungen begegnet man Meeresbewohnern, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Natur
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
0
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