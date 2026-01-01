Mako, der Killerhai
80 Min.Ab 16
80 Min.Ab 16
Mako, der Killerhai
Sonny Stein ist Experte in Sachen Haie - er hat zu den gefährlichen Tieren ein besonderes Verhältnis und kann mit ihnen umgehen wie kein zweiter. Dass er noch nie angegriffen wurde, führt er auch auf die magische Kraft eines Amuletts zurück, das er immer um den Hals trägt. Sonny zähmt die Tiere und verleiht sie an Meeresbiologen und für Aqua-Shows. Als er jedoch sieht, wie der Mann der attraktiven Tiertrainerin Karen einen Hai mit Stromschlägen quält, übt er entsetzliche Rache.
Genre:Thriller
Produktion:US, 1976
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MH Medien-Handels AG