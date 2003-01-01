Man ist niemals zu jung
99 Min.Ab 6
99 Min.Ab 6
Man ist niemals zu jung
Der Friseurlehrling Wilbur Hoolock wird unfreiwillig in den Diebstahl eines wertvollen Diamanten verwickelt. Auf der Flucht vor den Gangstern verkleidet er sich als Schuljunge in Matrosenkluft, um billiger reisen zu können. Auf seiner abenteuerlichen Reise landet er zunächst im Schlafwagen einer hübschen Dame und später in einer Mädchenschule.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1955
Altersfreigabe:
6
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