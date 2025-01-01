Man nennt mich Halleluja
92 Min.Ab 16
Man nennt mich Halleluja
General Ramirez kämpft für die Revolution in Mexiko gegen die europäische Vorherrschaft. Er engagiert Hallelujah, einen geheimnisvollen Revolverhelden, um den europäischen Kaiser Maximilian zu stürzen, indem er eine Tasche mit Juwelen beschlagnahmt, die für den Kauf von Waffen verwendet werden soll. Dies ist keine leichte Aufgabe, denn er muss sich gegen Banditen und Geheimagenten zur Wehr setzen.
Genre:Comedy, Western
Altersfreigabe:
16
