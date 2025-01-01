Zum Inhalt springenBarrierefrei
Man nennt mich Halleluja

General Ramirez kämpft für die Revolution in Mexiko gegen die europäische Vorherrschaft. Er engagiert Hallelujah, einen geheimnisvollen Revolverhelden, um den europäischen Kaiser Maximilian zu stürzen, indem er eine Tasche mit Juwelen beschlagnahmt, die für den Kauf von Waffen verwendet werden soll. Dies ist keine leichte Aufgabe, denn er muss sich gegen Banditen und Geheimagenten zur Wehr setzen.

Comedy, Western
16
© Grjngo GmbH