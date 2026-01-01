Mann kann, Frau erst recht
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Mann kann, Frau erst recht
Tine träumt davon, Journalistin zu werden. Als sie unter dem Namen ihres Ex-Freundes den Text "Mein kleiner Schwanz" bei einem Männermagazin einreicht, um sich an ihm zu rächen, bekommt sie ihre Chance - allerdings als Mann! Tine erobert sich Respekt und Sympathie in der Männerwelt, alles könnte so schön sein. Wäre da nicht Redaktionsleiter Moritz, der sich Tine alias Frank als "Kumpel" annähert und eine ganze Flugzeugflotte in ihrem Bauch zum Fliegen bringt.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© H&V Entertainment