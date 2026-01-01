Maria am Wasser
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Maria am Wasser
Marcus, ein junger Totengräber, kehrt nach Jahren ins Heimatdorf zurück. Doch die Bewohner erkennen ihn nicht wieder, und selbst seine Mutter zweifelt daran, dass er es ist. Denn vor zwanzig Jahren ist Marcus vermeintlich ertrunken. Dann begegnet Marcus der geheimnisvollen Maria. Zwischen Tod, Erinnerung und zarter Liebe entspinnt sich eine poetische Geschichte über Hoffnung und Neuanfang.
Genre:Drama, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film