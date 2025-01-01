Mario Centobie: Meister der Gefängnisausbrüche | True Crime Doku
Mario Centobie hat nur ein Ziel: seine Ex-Frau dafür bezahlen zu lassen, dass sie ihn ins Gefängnis gebracht hat. Das FBI macht sich auf die Suche nach dem Flüchtigen, nachdem er zweimal schafft, aus dem Gefängnis auszubrechen… in der Hoffnung, dass sie ihn aufhalten können, bevor er sie tötet. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.