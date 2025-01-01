Marlene
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Marlene
Frank, ein Auftragskiller, der seine Arbeit mit seinem Gewissen nicht länger vereinbaren kann, steht kurz vor dem „Burn-Out“. Sein neuester Auftrag lautet: MARLENE. Er soll sie entführen und bei seinen Auftraggebern abliefern, doch Frank und Marlene lernen einander kennen und beginnen sich zu verlieben. Er missachtet seine Befehle und muss teuer dafür bezahlen.
Genre:Action, Thriller
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT, SEXUALITAET
Copyrights:© Oliver Haas, Fly Oli GmbH