Frank, ein Auftragskiller, der seine Arbeit mit seinem Gewissen nicht länger vereinbaren kann, steht kurz vor dem „Burn-Out“. Sein neuester Auftrag lautet: MARLENE. Er soll sie entführen und bei seinen Auftraggebern abliefern, doch Frank und Marlene lernen einander kennen und beginnen sich zu verlieben. Er missachtet seine Befehle und muss teuer dafür bezahlen.

Genre:
Action, Thriller
Produktion:
AT, 2020
Altersfreigabe:
16
ANGST, GEWALT, SEXUALITAET
Copyrights:
© Oliver Haas, Fly Oli GmbH