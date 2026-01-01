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Marshal Bass Reeves

Marshal Bass Reeves

103 Min.Ab 16
Bronco103 Min.Ab 16
Bronco

Marshal Bass Reeves

Texas im späten 19. Jahrhundert: Bass Reeves, einst als Sklave geboren, hat sich mit Mut, Intelligenz und unbeugsamem Willen zum Deputy U.S. Marshal emporgearbeitet. Als einer der ersten afroamerikanischen Gesetzeshüter westlich des Mississippi steht er für Gerechtigkeit in einer gnadenlosen Grenzregion, in der Recht oft nur das Recht des Stärkeren ist. Auf der Spur des skrupellosen Banditen Jack Donner, der mit seiner Bande ganze Landstriche terrorisiert, wird Reeves mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Ein unerwartetes Wiedersehen mit seinem ehemaligen Partner Sam Tanner zwingt ihn, alte Loyalitäten und moralische Grenzen neu zu bewerten. Zwischen brutaler Gewalt, persönlichem Verlust und dem Kampf um Ordnung verteidigt Reeves seinen Ehrenkodex – wissend, dass jeder Einsatz sein letzter sein könnte.

Genre:
Western
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH