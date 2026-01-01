Mary Higgins Clark: Haben wir uns nicht schon mal gesehen?
Aushilfskellnerin Emily Winton (Nicolette Sheridan) wird von Stephen König (Page Fletcher) in ihrem Apartment überfallen und kommt nur knapp mit dem Leben davon. Der Angreifer behauptet, dass sie Schuld an seinem Tod in einem anderen Leben ist. Detective Cobel (Anthony Lemke) hält das für einen Trick. Er ist überzeugt, dass König für eine Reihe unaufgeklärter Morde verantwortlich ist. Königs Psychiaterin Dr. Stein (Daniela Lunkewitz) dagegen glaubt ihrem Patienten und versucht, seinem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Cobel findet heraus, dass König schon früher wegen einer Liebesaffäre in psychiatrischer Behandlung gewesen ist.
