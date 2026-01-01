Mask Under Mask
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Mask Under Mask
Eine abenteuerliche, mystische Geschichte über Valdez de Corazón (Anatole Taubman), Fürst von San Vanidad, der nicht nur ein sehr mächtiger, sondern auch ein sehr schöner Mann ist. Damit sich an beidem nichts ändert, ehelicht er die Zauberin Alyssa de Espella (Rita Lengyel), Trägerin des Geheimnisses der ewigen Jugend. Im Gegenzug hierfür verspricht er ihr zur Hochzeit ewige Treue. Da er sein Versprechen nicht einhalten kann, verbannt er seine Frau vor die Mauern der Stadt. Alyssa, rasend vor Zorn, schwört Rache und verwandelt sich allabendlich in einen Zombie, um Valdez gnadenlos zu verfolgen. Auf seiner Flucht entdeckt er sein wahres Gesicht und eine letzte Chance, den tödlichen Fluch zu brechen.
Genre:Fantasie, Romanze
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH