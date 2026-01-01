Master Z – The Ip Man Legacy
Master Z – The Ip Man Legacy
Nach seiner Niederlage gegen den legänderen 'Ip Man' entscheidet sich Cheung Tin-Chi (Max Zhang Jin) gegen den Kampfsport 'Wing Chun' und lebt nun ein einfaches Leben mit seinem Sohn. Doch schon bald gerät Tin Chi in Schwierigkeiten mit der lokalen Triade, die auch noch sein Haus niederbrennen. Tin Chi flüchtet in die 'Bar Street' und schlüpft dort bei Chiu Kam Fu, dem Betreiber einer Bar und seiner Schwester Julia (Ada Liu Yan) unter, die rasch zu seinen Freunden werden. Als Tin Chi jedoch damit konfrontiert wird, dass die Triade ihre Drogengeschäfte in der Bar Street ausweiten und Menschen aus seinem neuen Umfeld sterben, fühlt er sich verpflichtet einzugreifen. Drogenbaron Owen Davidson (Dave Bautista) nimmt grausam Rache und tötet Tin Chis Freunde. Für Tin Chi ist klar, dass es jetzt zu einem entscheidenden Showdown kommen muss...