Masters of Dirt 2025: Die Highlights der "Freestyle-Tour"
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Masters of Dirt 2025: Die Highlights der "Freestyle-Tour"
30 Shows in 14 Städten und 5 Ländern – Masters of Dirt 2025. Wir zeigen die besten Momente der Tour, bei der Weltstars wie Fabio Wibmer gemeinsam mit der internationalen Elite der FMX- und BMX-Szene alles gegeben haben. Von Weltpremieren bis zur massiven Feuershow: Erlebe die Highlights der Tournee und wirf einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der wahrscheinlich wildesten Action-Sport-Show der Welt.
Altersfreigabe:
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