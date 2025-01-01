Mega Monster Movie
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Mega Monster Movie
Der Video-Verkäufer Stan Helsing macht an Halloween gemeinsam mit seiner sexy Ex-Freundin, seinem besten Kumpel und dem Gogo-Girl Mia einen Abstecher in eine verfluchte Stadt. Dort treiben sich in dieser Nacht Parodien der sechs grausigsten Monster der Film Geschichte herum: Freddy (A Nightmare on Elm Street), Jason (Freitag der 13.), Pinhead (Hellraiser), Leatherface (Das Kettensägen Massaker), Chucky (Chucky – Die Mörderpuppe) und Michael Myers (Halloween). Als Stan herausfindet, dass er ein direkter Nachkomme des legendären Monsterjägers Van Helsing ist, müssen die vier eine Nacht mit den Monstern, mörderischen Trampern, Vampir-Stripperinnen, Killer Karaoke und verführerischen heißen Girls überleben.
Genre:Comedy, Fantasie, Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film