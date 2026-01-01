Mehr tot als lebendig
Mehr tot als lebendig
Clay McCord ist ein berüchtigter Revolverheld, für dessen Ergreifung 10.000 Dollar ausgesetzt sind. Colby achtet als Sheriff seiner Stadt auf die Einhaltung der Gesetze. In erreichbarer Nähe liegt das Eldorado der Banditen, beherrscht von Krant, der alle Banditen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, aufnimmt. McCord, dessen Schießhand seit einiger Zeit von Lähmungserscheinungen geplagt ist, stößt zu ihnen. Die Bande foltert und verfolgt ihn, als er versucht, sie auszuhebeln, um vom Gouverneur Straffreiheit zu erlangen. Nachdem McCord Amnestie gewährt wird, reitet er als freier Mann davon. Zwei Kopfgeldjäger, die nicht wissen, dass die Prämie nicht mehr existiert, sind ihm weiter auf der Spur....
Genre:Western
Produktion:IT, US, 1967
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH