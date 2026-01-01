Mein Lotta-Leben 2 - Alles Tschaka mit Alpaka
85 Min.Ab 0
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Mein Lotta-Leben 2 - Alles Tschaka mit Alpaka
Lotta macht mit ihrer Klasse die erste gemeinsame Reise, die sie auf die Insel Amrum führt. Lottas allerbeste Freundin Cheyenne und Paul von ihrer Bande der ‚Wilden Kaninchen’ sind natürlich dabei. Aber auch Cheyennes nervige kleine Schwester Chanell und Lottas Papa, der als Betreuer aushilft, sind mit von der Partie. Zudem entpuppt sich Begleitlehrerin Frau Kackert als besonders streng. Und der neue Mitschüler Rémi folgt Lotta auf Schritt und Tritt, weil er sie einfach süß findet. Als die kleine Chanell spurlos verschwindet, ist das Chaos perfekt. In der Jugendherberge scheint es auch noch zu spuken.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF Kids