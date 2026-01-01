Mein Schwiegervater, der Stinkstiefel
89 Min.Ab 12
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Mein Schwiegervater, der Stinkstiefel
Der verbitterte Altbauer Hans traut seinen Augen kaum, als eines Morgens Besuch aus Phuket zur Tür hereinschneit: Die neue Liebe seines Sohnes Joe, die hübsche Lamai, will bei den beiden Männern einziehen. Irritiert fordert Hans die sofortige Abreise der Fremden. Weil seine verstorbene Frau den Hof aber ihrem Sohn vermacht hat, setzt sich diesmal Joe durch: Lamai bleibt! Doch als Joe nach einer ersten glücklichen Liebesnacht mit Lamai an Herzversagen stirbt, werden die Karten scheinbar neu gemischt.
Altersfreigabe:
12GEWALT
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