Mein Vater, seine Neue und ich
91 Min.Ab 6
Mein Vater, seine Neue und ich
Die temperamentvolle April und ihr Vater Paul sind seit dem Tod von Aprils Mutter ein Herz und eine Seele. Das ändert sich schlagartig, als sich das Töchterchen kurz vor ihrem 16. Geburtstag in ihren Schulfreund Ben verliebt. Bens Mutter Anna soll ihren eifersüchtigen Vater ablenken - doch es kommt ganz anders: Zur Freude von Aprils kleiner Schwester Mücke verlieben sich Paul und Anna auf den ersten Blick ineinander. April geht das allerdings entschieden zu weit!
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© Olga Film GmbH