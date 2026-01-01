Mein Weg zu dir heißt Liebe
92 Min.Ab 6
92 Min.Ab 6
Mein Weg zu dir heißt Liebe
Conny ist schwanger. Vor 15 Jahren, fast selbst noch ein Kind, hatte sie einen Sohn zur Welt gebracht, aber zur Adoption freigeben. Seither wurde jeder Gedanke an eine eigene Familie schamvoll verdrängt. Ihr Freund Frank findet heraus, in welchen Verhältnissen Connys Sohn heute lebt. Eine Tragödie bahnt sich an, wenn sich nicht alle – auch die Adoptiveltern - der Wahrheit stellen.
Altersfreigabe:
6
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