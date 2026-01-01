Meine Braut, ihr Vater und ich
104 Min.Ab 6
104 Min.Ab 6
Meine Braut, ihr Vater und ich
Krankenpfleger Greg Focker möchte seiner Freundin Pam bei einem Familienwochenende mit ihren Eltern einen Heiratsantrag machen. Doch dabei hat er nicht mit Pams Vater gerechnet: Dem ehemaligen CIA-Mann ist niemand gut genug für seine Tochter, und auf unerbittliche Weise fühlt er dem Schwiegersohn in spe auf den Zahn. Völlig verunsichert passieren Greg nun einige tollpatschige Verfehlungen, und schließlich ist sogar die Katze der Byrnes - Papas Liebling - verschwunden ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© LEONINE Licensing AG (ehem. Tele München)