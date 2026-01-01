Meine kleine Bäckerei der Träume
Jessie Dale (Lindsey Gort) ist Bäckerin aus Leidenschaft. Bereits in dritter Generation führt sie ihre angesagte Konditorei 'Miriam's Sweet Treats' ganz in der Tradition ihrer Großmutter. Als eines Tages die erfolgreiche Designerin Suzanne Cooper (Julia Benson) im Laden steht und eine extravagante Torte für ihre bevorstehende Hochzeit in Auftrag gibt, tritt damit auch Suzannes unverschämt gut aussehender Bruder Aidan (Greyston Holt) in Jessies Leben und wirbelt es gehörig durcheinander. Der alleinerziehende Vater findet schnell seinen Weg in Jessies Herz und könnte derjenige sein, der ihrem Singledasein endlich ein Ende macht, aber dann tauchen dunkle Wolken am Horizont auf. Das Gebäude, in dem die Bäckerei seit 65 Jahren ihren Platz hat, soll an den meistbietenden Investor versteigert werden und der hat keinerlei Interesse an dem traditionsreichen Geschäft. Jessie kämpft um ihren Traum und macht ein Gegenangebot, doch hat Aidan hinter den Kulissen seine Finger im Spiel?