Meine teuflischen Nachbarn
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Meine teuflischen Nachbarn
Ray Peterson ist ein zufriedener amerikanischer Vorstädter, der sich auf eine Woche Urlaub im Garten und auf einen Plausch mit den Nachbarn freut. Eine Familie in der Wohngegend tanzt jedoch aus der Reihe: Aus dem Hause der Klopeks dringen nachts seltsame Geräusche und man sieht die Bewohner selten bei Tageslicht. Ray und die anderen Nachbarn gründen bald aus Argwohn eine Bürgerwehr und greifen zu drastischen Mitteln, um das Geheimnis der Klopeks zu lüften.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1988
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1988 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.