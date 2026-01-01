Meine verrückte türkische Hochzeit
94 Min.Ab 6
94 Min.Ab 6
Meine verrückte türkische Hochzeit
Götz, ein liebenswerter Chaot und Besitzer eines Kreuzberger Plattenladens, hat sein Herz an die bildhübsche Türkin Aylin verloren. Um sie zu erobern, muss er zunächst ihre Großfamilie für sich gewinnen. Ein schwieriges Unterfangen, denn vor allem Papa Süleyman wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese Verbindung - er hat für Aylin längst den charismatischen türkischen Arzt Tarkan vorgesehen. Götz bleibt nur die Flucht nach vorn, um Süleyman zu beweisen, dass es ihm ernst ist.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Rat Pack Filmproduktion GmbH