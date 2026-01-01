Mercenary: Absolution
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Mercenary: Absolution
Auftragskiller John Alexander (Steven Seagal) erledigt seine Jobs mit tödlicher Präzision. Zusammen mit seinem Partner Chi (Byron Mann), der einst für die Hongkonger Triaden arbeitete, begibt er sich für einen Auftrag nach Osteuropa. Als sie einer hilflosen Frau helfen, kommen sie auf die Spur eines brutalen Menschenhändlerrings, der von einem üblen Kerl namens 'Der Boss' (Vinnie Jones) und seinem Mann fürs Grobe, Colt (Josh Bartnett), geführt wird. Es kommt zu einem explosiven Kampf, bei dem der Auftragskiller schon bald zwischen den Fronten steht und schwere Entscheidungen treffen muss...
Genre:Action, Krimi, Thriller
Produktion:RO, US, UA, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH