Mercury Plains - Wüstensöhne
Mercury Plains - Wüstensöhne
Eine durchzechte Nacht in Mexiko: Nachdem der junge texanische Draufgänger Mitch Davis (Scott Eastwood) zusammen mit seinem Kumpel in einer Strip-Bar ordeltlich einen drauf gemacht hat, handelt er sich eine amtliche Portion Ärger ein. Keine Spur von seinem Freund und auch sein Bargeld ist verschwunden. Am nächsten Morgen wird Mitch über eine Zufallsbekanntschaft von einem mysteriösen Captain rekrutiert, der ihm viel Geld für seine Dienste verspricht. Der charismatische Captain (Nick Chinlund) leitet eine paramilitärische Gruppe Jugendlicher, die angeblich im Auftrag des FBI gegen die mexikanischen Drogenkartelle kämpft. In der Wüstenbasis angekommen, steigt Mitch schnell in der Gunst des Captains. Doch Mitch wird den Eindruck nicht los, dass an der ganzen Sache etwas faul ist. Als die Kämpfe immer blutiger werden, die Zahl der getöteten Opfer auf beiden Seiten steigt und Mitch einen auffälligen, knallgelben Koffer voll Bargeld erbeutet, trifft er eine weitreichende Entscheidung: Mitsamt dem Koffer möchte er zurück in die USA flüchten. Doch dafür muss er zuerst den Captain ausschalten...