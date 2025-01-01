Merry Swissmas - Weihnachtszauber in der Schweiz
88 Min.Ab 0
Alex ist eine ehrgeizige Architektin, ihre Arbeit führt sie um die ganze Welt. Zu Weihnachten freut sie sich auf ein paar ruhige Tage im Chalet ihrer Mutter in den Schweizer Bergen. Doch dort ist auch ihr Ex-Freund, der mit Alex ehemals bester Freundin verheiratet ist. Alex ist am Boden. Kann der gutaussehende, alleinerziehende Manager Liam sie ablenken und ihr etwas Weihnachts Magie zeigen?
Genre:Feiertag, Romanze
Altersfreigabe:
