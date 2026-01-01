Meteoriten - Apokalypse aus dem All - Teil 1
91 Min.Ab 16
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Meteoriten - Apokalypse aus dem All - Teil 1
Auf der Baja-Halbinsel in Mexiko macht der Astroforscher Prof. Dr. Daniel Lehman (Christopher Lloyd) eine fatale Entdeckung. Am Rand des Sonnensystems wurde der Asteroid 114 Kassandra von einem Kometen getroffen. Bruchstücke der Kollision sind bereits zur Erde unterwegs! Doch der zerstörerische Meteoritenschauer, der wenig später auf Kalifornien niedergeht, ist nur ein Vorgeschmack. Durch die geänderte Flugbahn ist nun auch der Planeten-Killer Kassandra auf dem Weg zur Erde. Während das US-Militär versucht, die Bedrohung aus dem All mit Raketen abzuwenden, brechen bei der Zivilbevölkerung Chaos und Panik aus. - Zweiteiliger Katastrophenfilm mit u.a. Stacy Keach und Mimi Michaels.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.