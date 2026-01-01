Meteoriten - Apokalypse aus dem All - Teil 2
91 Min.Ab 16
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Meteoriten - Apokalypse aus dem All - Teil 2
Zwar ist es der Meteoriten-Taskforce des US-Militärs gelungen, die erste Bruchstückwelle abzuwehren, aber die Gefahr aus dem All ist noch nicht gebannt. Nun rauscht der Hauptbrocken des Asteroiden Kassandra auf die Erde zu! Die Wissenschaftlerin Imogene O'Neil (Marla Sokoloff) hat den Ernst der Lage erkannt. Verzweifelt versucht sie, die Behörden zu kontaktieren. Da Handynetz und Satellitenkommunikation ausgefallen sind, gestaltet sich die Rettung des Planeten schwierig. Als Trümmerteile rund um den Globus einschlagen, ruft General Brasser (Ernie Hudson) die internationale Gemeinschaft zur Hilfe. - Marla Sokoloff war u.a. bei der Serie „Practice - Die Anwälte“ dabei.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.