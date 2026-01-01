Vor TV
Miami Vice
127 Min.Ab 16
127 Min.Ab 16
Vor TV
Miami Vice
Colin Farrell und Jamie Foxx gegen das Verbrechen: Sonny und Ricardo, die besten Drogenfahnder in Miami, ermitteln undercover: Sie wollen drei Morde aufklären. Das Dreamteam wird in die Kreise des Drogenbarons Montoya eingeschleust und sollen als Kuriere Stoff in den Süden Floridas schmuggeln. Der Transport klappt, doch Montoya hat die beiden Neulinge im Visier. Da ist es keine gute Idee, dass Sonny mit Isabella, der Frau seines Bosses, anbandelt ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH