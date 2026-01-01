Michael Clayton
115 Min.Ab 12
115 Min.Ab 12
Michael Clayton
Der ehemalige Staatsanwalt Michael Clayton bereinigt die persönlichen Probleme für die Klienten einer New Yorker Anwaltskanzlei. Sein Kollege Arthur Edens soll für einen internationalen Chemikalienhersteller eine Millionen-Dollar-Klage abwenden. Doch statt den Auftrag einfach zu erledigen, kommen Edens Zweifel an der Unschuld des Klienten - und er sabotiert den Fall! Michael Clayton soll die drohende Katastrophe abwenden - ein spannender Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH