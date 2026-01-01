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Milborn on Tour: Radikal Konservativ

Milborn on Tour: Radikal Konservativ

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PULS 4

Milborn on Tour: Radikal Konservativ

Als eine von wenigen unabhängigen Journalist:innen hat PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn mit einem Kamerateam Zutritt zur CPAC-Konferenz rechter Parteien und Aktivist:innen in Budapest bekommen. Die Reportage gibt einen atmosphärischen und unverfälschten Blick auf die Strategie konservativer und rechter Parteien im Superwahljahr rund um die Themen Wokeness, Gender und Migration.

Genre:
Nachrichten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 Puls 4