Milborn on Tour: Radikal Konservativ
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Milborn on Tour: Radikal Konservativ
Als eine von wenigen unabhängigen Journalist:innen hat PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn mit einem Kamerateam Zutritt zur CPAC-Konferenz rechter Parteien und Aktivist:innen in Budapest bekommen. Die Reportage gibt einen atmosphärischen und unverfälschten Blick auf die Strategie konservativer und rechter Parteien im Superwahljahr rund um die Themen Wokeness, Gender und Migration.
Genre:Nachrichten, Dokumentation
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