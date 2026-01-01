Millennium Bug – Der Albtraum beginnt
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
Millennium Bug – Der Albtraum beginnt
Silvester 1999 – die Welt fürchtet den Millennium Bug. Byron Haskin flieht mit seiner Frau und Tochter in die abgelegenen Wälder des Sierra Diablo-Gebirges, um dem Chaos der Großstadt zu entkommen. Doch statt Ruhe erwartet sie der blanke Horror: Ein degenerierter Hillbilly-Klan entführt die Familie, um ihren Genpool „aufzufrischen“. Doch das wahre Grauen lauert tief unter der Erde – ein uraltes, monströses Wesen, der Millenniumkäfer, erwacht nach tausend Jahren Hunger. Was folgt, ist ein gnadenloser Überlebenskampf zwischen Mensch, Monster und Wahnsinn. Blut, Panik und Schrecken regieren die Nacht, während die Grenzen zwischen Horror und Realität verschwimmen. Der Albtraum beginnt – und niemand bleibt unversehrt.
Genre:Fantasie, Horror, Science Fiction
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH