Mimi, was gibt's heute?
Mimi, was gibt's heute?
Kürzlich gewann sie bei den jährlichen Austria Food Blog Awards (AFBA), jetzt launcht sie ihr erstes, eigenes Kochbuch. Mimi Trauttmansdorff ist mit ihrem Foodblog "Mimilicious" für viele eine Inspirationsquelle, wenn es um schnelle, unkomplizierte Gerichte geht. Ihre Tipps gibt es ab sofort auch analog, im neuen Buch mit dem Titel: "Mimi, was gibt¿s heute?"Die Faszination für das Kochen entfachte in Mimi Trauttmansdorff bereits im Kindesalter, als sie den Köchen im Gasthaus des Tiroler Heimatortes ihrer Großeltern über die Schultern schauen durfte. "Mit großen Augen habe ich zugeschaut, wie der Koch in Holzpantoffeln Kaiserschmarren und Forelle in auf dem Holzofen zubereitet hat", schreibt sie in ihrem Buch. Diese ersten Erfahrungen, kombiniert mit den Tipps ihrer Großmutter und all dem, was sie sich selbst beigebracht hat, zeichnen Mimi Trauttmansdorffs heutige Handschrift aus.Die gelernte Köchin folgt einem klaren Credo: "Ich möchte zeigen, wie einfach gutes Kochen sein kann."EIN BLICK INS BUCHAuf 240 Seiten fasst sie nun dieses Wissen zusammen und verrät Rezepte, die sie selbst gerne und oft zu Hause zubereitet.Im einleitenden Kapitel geht es zunächst um die Basics: Wie bleiben Kräuter haltbar? Was braucht es für ein ordentliches Mise en Place? Welche Küchenutensilien sind essenziell? Anschließend gliedern sich die Rezepte in einzelne Kapitel - von Veggie über Fleisch bis hin zu süßen Gerichten.Eine strenge Ausrichtung gibt es dabei keine, vielmehr ist es ein Sammelsurium von Mimis Lieblingsgerichten, aus ihrer Kindheit und von heute.