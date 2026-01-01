Mission 50er Bass auf Topwater
12 Min.Ab 12
12 Min.Ab 12
Mission 50er Bass auf Topwater
Ein Angeltag, der es in sich hat. Ganz in den frühen Morgenstunden geht es erst einmal mit dem Belly Boat auf die Jagd nach dem 50er Schwarzbarsch. Bereits im ersten Licht des Tages sind die Fische sehr aktiv und rauben an der Wasseroberfläche. Schnell ist der erste gelandet, jedoch fehlen noch ein paar Zentimeter, um die Mission zu erfüllen. Nach der Morgensession geht es dann mit dem lokalen Guide Marco auf sein Bassboat. Ein zäher Nachmittag mit relativ wenig Action ist nicht der beste Start. Wir fischen bis spät in die Abendstunden. Ob sich unsere Hartnäckigkeit doch noch auszahlt, seht ihr in diesem Film.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:IT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Topwater Productions