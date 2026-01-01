Mit der Kamera an der Front: Die Reporter des Bösen | XL Doku
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Mit der Kamera an der Front: Die Reporter des Bösen | XL Doku
Diese Doku taucht ein in die Welt der Propagandakompanien des Dritten Reiches, die mit ihren Kameras den Krieg an der Front begleiteten. Die Reporter des NS-Regimes schufen ein Bild des Krieges, das die Kampfmoral der Wehrmacht stärken sollte und bis heute die Darstellung historischer Ereignisse prägt. Die Untersuchung beleuchtet den komplexen Medienapparat, den Goebbels‘ Propagandaministerium gezielt einsetzte, um die Bevölkerung zu beeinflussen. Dabei werden auch private Aufnahmen von Walter Frentz, dem persönlichen Kameramann Adolf Hitlers, gezeigt, welche die Risiken der Berichterstatter verdeutlichen. Die Doku gewährt einen tiefen Einblick in die Mechanismen der Manipulation und die Macht der Bilder in der Kriegszeit.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12