Mit geradem Rücken
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Mit geradem Rücken
Staatsgäste, internationaler Adel, Stars - Hella liebt ihre Arbeit als Hausdame im eleganten Grandhotel in Hamburg. Doch mit einem Schlag gerät ihre heile Arbeitswelt ins Wanken: Sie beobachtet, wie ihre Kollegin von einem Vorgesetzten sexuell belästigt wird. Ohne zu zögern erklärt sie sich bereit, für das Zimmermädchen auszusagen - und gerät in ein perfides Intrigenspiel, das ihr Gerechtigkeitsempfinden auf eine harte Probe stellt ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Relevant Film Produktionsgesellschaft mbH