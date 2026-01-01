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Mit geradem Rücken

Mit geradem Rücken

87 Min.Ab 12
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Mit geradem Rücken

Staatsgäste, internationaler Adel, Stars - Hella liebt ihre Arbeit als Hausdame im eleganten Grandhotel in Hamburg. Doch mit einem Schlag gerät ihre heile Arbeitswelt ins Wanken: Sie beobachtet, wie ihre Kollegin von einem Vorgesetzten sexuell belästigt wird. Ohne zu zögern erklärt sie sich bereit, für das Zimmermädchen auszusagen - und gerät in ein perfides Intrigenspiel, das ihr Gerechtigkeitsempfinden auf eine harte Probe stellt ...

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Relevant Film Produktionsgesellschaft mbH