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Mit Herz und Handschellen: Fünf Freunde

Mit Herz und Handschellen: Fünf Freunde

91 Min.Ab 12
ATV 291 Min.Ab 12
ATV 2

Mit Herz und Handschellen: Fünf Freunde

Ein Jogger hat den Fahrradfahrer Berthold Pachel von einer Brücke gestoßen. Der Tote wurde noch kurz vor der Tat von einem Unbekannten angerufen. Leo und Nina finden heraus, dass seit einem mysteriösen Unfall vor einem Jahr der Kontakt zu seinen engsten Freunden, allesamt begeisterte Rafting-Sportler, abgebrochen ist ...

Genre:
Krimi
Produktion:
DE, 2008
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© H&V Entertainment