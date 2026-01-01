Moby Dick
111 Min.Ab 12
111 Min.Ab 12
Moby Dick
Von Zorn und Wut verzehrt, kennt Captain Ahab nur noch ein Ziel im Leben - Rache an Moby Dick üben, dem gewaltigen weißen Wal, der ihn verstümmelt und entstellt hat. Der besessene Kapitän eines Walfangschiffs durchkreuzt die sieben Weltmeere auf der unermüdlichen Jagd nach seinem Feind. Dabei muss er sich nicht nur einer meuternden Mannschaft stellen, sondern auch der tropischen Hitze und wütenden Stürmen.
Genre:Abenteuer
Produktion:US, 1956
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution