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Moderne Verführung

Moderne Verführung

84 Min.Ab 0
Planet Romance84 Min.Ab 0
Planet Romance
Moderne Verführung

Moderne Verführung

Eine charmante, moderne Verfilmung des Jane Austens Klassikers. Die ehrgeizige und attraktive PR-Expertin Wren lebt allein in New York. Ihre Firma erhält einen lukrativen Auftrag von Silicon-Valley Milliardär Owen - ihrem Ex-Freund aus dem College. Verlorengeglaubte Gefühle kommen hoch, doch Owen begegnet Wren sehr unterkühlt. Wren ist fest entschlossen, um seine Liebe zu kämpfen.

Genre:
Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Tiberius Film