Mörder kämpfen für Freiheit? | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Mörder kämpfen für Freiheit? | True Crime Doku
Die terroristische Organisation „Los Macheteros“ will die US-Herrschaft in Puerto Rico durch extreme Gewalt beenden und schwört, bis zum Tod zu kämpfen. Als sich die Gruppe zu einem Anschlag auf 18 unbewaffnete Soldaten in der Nähe von San Juan bekennt, wird das FBI hinzugezogen, um gegen die skrupellosen Mörder zu ermitteln. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16