85 Min.Ab 16
Money
Die beiden Kumpel Mark (Kellan Lutz) und Sean (Jesse Williams), Arbeitskollegen in einem großen Pharmaunternehmen, sitzen mit ihren Frauen Sylvia (Jess Weixler) und Christina (Lucía Guerrero) beim Dinner, als plötzlich der charmante John (Jamie Bamber) vor der Tür steht und sich als der neue Nachbar vorstellt. Die Paare bitten ihn auf einen Drink herein, doch im Verlauf der Unterhaltung wird klar, dass der Eindringling nicht derjenige ist, für den er sich ausgibt. Er hat es auf die 5 Millionen Dollar abgesehen, die sich Sean und Mark durch den Verkauf von Firmengeheimnissen unter den Nagel gerissen haben. Es beginnt ein zermürbendes Psychospiel - eine Odyssee um Leben, Tod, Lügen, Korruption und Verschwörungen.
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, ES, 2016
