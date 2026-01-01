Vor TV
Monster Hunter
99 Min.Ab 16
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Monster Hunter
Actionheldin Milla Jovovich ist in bizarren Welten unterwegs: Auf der Suche nach einer verschwundenen Soldateneinheit gerät Captain Natalie Artemis in der Wüste durch ein Portal auf einen fremden Planeten. Diese "Neue Welt" ist bevölkert von Monstern, während Menschen um ihr Überleben kämpfen müssen. Artemis trifft auf den Jäger, der ihr helfen soll, wieder zur Erde zurückzukehren. Auf dem Weg dorthin warten jedoch einige bösartige Kreaturen.
Genre:Fantasie, Abenteuer, Action, Mystery
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH