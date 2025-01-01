Mord ist ihr Hobby - Das Rätsel der Kelten
85 Min.Ab 12
Mord ist ihr Hobby - Das Rätsel der Kelten
Jessica Fletcher kommt zur Testamentseröffnung des wohlhabenden Unternehmers Eamon Byrne auf ein Landgut in Irland. Der Verstorbene stellt seinen Erben einen gewaltigen Schatz in Aussicht. Der Haken: Um ihn zu finden, müssen die zerstrittenen Familienmitglieder kooperieren. Als kurz darauf ein Mord geschieht, ist klar, dass einer den Schatz für sich alleine möchte. Hobbydetektivin Jessica ist fest entschlossen, den Täter zu finden ...
Genre:Mystery
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH