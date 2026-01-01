Mordfälle, die unter die Haut gehen | 3x echte Notrufe | XXL-True Crime Doku
Mordfälle, die unter die Haut gehen | 3x echte Notrufe | XXL-True Crime Doku
Drei Anrufe. Drei Morde. Drei erschütternde Wahrheiten. In den ersten drei Folgen der True-Crime-Reihe Murder Calls nimmt dich jede Episode mit in einen realen Mordfall – rekonstruiert anhand der originalen Notrufe, die alles verändert haben. Eine Tochter ruft panisch bei der Polizei an – doch nicht alles an ihrer Geschichte ergibt Sinn. Ein Mann meldet seine Frau als vermisst – aber seine Stimme verrät mehr, als ihm lieb ist. Ein dramatischer Anruf mitten in der Nacht – ein Mord, der nicht so geplant war. Jede dieser "Murder Calls" Folgen zeigt, wie viel ein einziger Anruf verraten kann – über Täter, Opfer und das, was wirklich geschah. Original-Tonaufnahmen, Polizeiermittlungen und Interviews mit Beteiligten bringen dich ganz nah an die Geschehnisse heran. Gänsehaut garantiert.