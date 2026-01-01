Morning Star: Knight of the Witch
91 Min.Ab 16
Jahrelang kämpfte der Soldat (Adrian Bouchet aus 'Kampf der Titanen' und 'Alien vs. Predator') Schlachten gegen Horden von blutrünstigen, feindlichen Kriegern, doch nun kann er endlich nach Hause reisen. Mit sich führt er den toten Körper seines Freundes, den er in der Heimat begraben möchte. Auf seinem Weg muss er aber erkennen, dass der Krieg nicht zu Ende ist, und dass er viel schlimmere Kämpfe zu bestehen hat als bisher. Er reist durch eine dunkle, vergessene Welt, begegnet bösen Hexen und erschreckenden Kreaturen, die nicht zu wüten aufhören, bis sie den Soldaten getötet und das düstere Land unterjocht haben...
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:IT, 2014
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH